"Скорая Януковича", попавшая в ДТП, была далеко от кортежа

Столичная милиция возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием спецавтомобиля «скорой помощи», во время которого один человек погиб и трое получили телесные повреждения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, сегодня около 11 часов на Харьковской площади в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и трое травмированы.

Как сообщил заместитель начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ, на время движения кортежа с охраняемым лицом в аэропорт «Борисполь» работники ГАИ предприняли соответствующие меры для обеспечения его беспрепятственного перемещения. В частности, на время проезда было перекрыто движение автомобилей по проспекту Бажана. После того, как проехал последний спецавтомобиль сопровождения кортежа с соответствующими проблесковыми маячками, регулировщик возобновил движение других транспортных средств.

Пропустив несколько десятков автомобилей, регулировщик снова подал сигнал, чтобы дать возможность проехать транспортным средствам уже с другого направления движения. Однако водитель автомобиля ВАЗ-2110 проигнорировал это требование работника ГАИ и продолжил движение на запрещающий сигнал регулировщика, из-за чего, по предварительным данным, произошло столкновение со спецавтомобилем «скорой помощи».

По факту этого ДТП следователем управления Главного управления МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, проводится расследование всех обстоятельств трагедии.

Ввиду резонансности этого ДТП заместитель начальника Департамента Госавтоинспекции МВД Украины отметил, что автомобиль «скорой помощи», который стал участником ДТП, не входил в кортеж, для проезда которого перекрывалось движение автомобилей.

«Кортеж, который непосредственно двигался с охраняемым лицом, состоит из автомобилей специального назначения, имеющими соответствующую покраску и специальные сигнальные устройства. Кортеж заканчивается проездом спецавтомобиля Департамента Госавтоинспекции, на котором установлены специальные сигнальные устройства зеленого цвета, - сказал В.РЕЗНИКОВ в интервью журналистам. - Автомобиль «скорой помощи» двигался приблизительно на расстоянии 1000 метров от последней машины кортежа. Все обстоятельства совершения этого дорожно-транспортного происшествия, в частности, и то, какой организации принадлежит этот автомобиль, будут выяснены в рамках расследования возбужденного сегодня уголовного дела».

По данным СМИ, в соответствии с базой данных ГАИ, автомобиль "Фольксваген Транспортер" АА 0549 АА (фото) зарегистрирован за "Клинической поликлиникой Государственного управления делами". Именно этот автомобиль постоянно сопровождает Януковича в составе колонны, для которой перекрывается движение. Также на месте ДТП остался руководитель выездной охраны Януковича, а также вооруженный сотрудник спецподразделения СБУ "Альфа", сопровождавшего Януковича.