"Скорая", попавшая в ДТП, значится за администрацией президента (фото)
УП "пробила" номер
Автомобиль "скорой" из кортежа президента Януковича, который попал в ДТП, значится за клиникой Государственного управления делами.
Как сообщает корреспондент Украинской правды с места событий, на автомобиле скорой был установлен номер АА 0549 АА.
В соответствии с базой данных ГАИ, это автомобиль "Фольксваген Транспортер", который зарегистрирован за "Клинической поликлиникой Государственного управления делами".
Как известно, Государственное управление делами - это орган администрации президента, в ведение которого также входят и специальные медицинские учреждения, обслуживащие первых лиц страны.
Именно этот автомобиль постоянно сопровождает Януковича в составе колонны, для которой перекрывается движение.
Сразу после аварии в Министерстве внутренних дел попробовали опровергнуть информацию о том, что машина из кортежа президента Виктора Януковича попала в ДТП.