"Скорая", попавшая в ДТП, значится за администрацией президента (фото)

Автомобиль "скорой" из кортежа президента Януковича, который попал в ДТП, значится за клиникой Государственного управления делами.

Как сообщает корреспондент Украинской правды с места событий, на автомобиле скорой был установлен номер АА 0549 АА.

В соответствии с базой данных ГАИ, это автомобиль "Фольксваген Транспортер", который зарегистрирован за "Клинической поликлиникой Государственного управления делами".

Как известно, Государственное управление делами - это орган администрации президента, в ведение которого также входят и специальные медицинские учреждения, обслуживащие первых лиц страны.

Именно этот автомобиль постоянно сопровождает Януковича в составе колонны, для которой перекрывается движение.

Сразу после аварии в Министерстве внутренних дел попробовали опровергнуть информацию о том, что машина из кортежа президента Виктора Януковича попала в ДТП.