Минфин США представит новую купюру в 100 долларов

Министерство финансов США представит в среду новую стодолларовую купюру.

"Американское правительство меняет дизайн купюр, чтобы упреждать деятельность фальшивомонетчиков и защищать граждан. Решения об изменении дизайна купюр различного достоинства принимаются после тщательной оценки исходящих от фальшивомонетчиков угроз, будь то цифровые технологии или использование традиционного печатного станка", - говорится в сообщении Минфина.

Церемония презентации новой купюры станет первым этапом программы по обучению населения тому, как отличить настоящие сто долларов от поддельных. "Стодолларовая купюра - это купюра самого высокого достоинства, находящаяся в свободном обороте, и она обращается по всему миру. Просвещение населения является важным компонентом правительственной программы изменения дизайна денег, поскольку хорошо информированное население - главный и лучший способ борьбы против подделки", - сообщает ведомство. Информация о новой купюре появится в 10.30 (17.30 по киевскому времени) на 25 языках на сайте www.newmoney.gov, говорится в заявлении.

РИА Новости