80-летие космонавта Поповича следует отметить на госуровне

Народный депутат от Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО предлагает Верховной Раде принять решение о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня рождения первого украинского космонавта, дважды Героя Советского Союза Павла Поповича.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

Проект постановления предусматривает, что правительство в двухнедельный срок со дня принятия этого постановления должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия со дня рождения П.Поповича.

В двухнедельный срок после образования организационного комитета Кабинет министров должен разработать и утвердить план мероприятий, решить вопросы о его финансовом и материально-техническом обеспечении, в том числе для проведения в Украинском культурном центре в Москве торжественного мероприятия, посвященного этому событию; обеспечить организацию тематических выставок в музеях авиации и космонавтики Украины, посвященных жизни и деятельности первого украинского космонавта.

Кроме того, рекомендуется Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины организовать создание кинофильма и цикла тематических теле- и радиопередач, посвященных жизненному и творческому пути П.Поповича, и обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, которые будут проводиться в связи с празднованием 80-летия со дня его рождения; содействовать выступлениям в СМИ историков, политиков и других деятелей на соответствующую тему.

Кроме того, предусматривается предложить Национальному банку Украины изготовить и ввести в обращение юбилейные монеты, посвященные празднованию 80-летия со дня рождения П.Поповича, а украинскому государственному предприятию почтовой связи "Укрпочта" издать серии почтовых марок.