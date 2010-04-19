Забастовка на "Херсонэлектротрансе" будет многодневной

Забастовка сотрудников КП "Херсонэлектротранс", начало которой запланировано на 20 апреля, будет длиться не один день, а до полной выплаты долгов по зарплате.

Об этом УНИАН сообщил директор КП "Херсонэлектротранс" Сергей КОСТЮЧОК.

"Вопрос по зарплате решить не удалось... Троллейбусы из депо не выйдут", – сказал он.

Долги по зарплате на КП "Херсонэлектротранс" образовались в связи с задолженностью по выплатам из госбюджета компенсации за перевозку льготников в размере 1,7 млн. грн. При этом долг по зарплате сотрудникам предприятия за январь-март 2010 г составляет 1,47 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля трудовой коллектив предприятия обратился с письмом к городскому председателю Херсона Владимиру САЛЬДО и председателю Херсонской облгосадминистрации Анатолию ГРИЦЕНКО, в котором предупредили, что с 20 апреля начнут забастовку.

В частности, в письме отмечалось, что решение о забастовке было принято на собрании трудового коллектива 9 апреля. Также на собрании к должностным лицам были выдвинуты требования: погасить до 30 апреля трехмесячные долги по зарплате (январь-март) и выплачивать зарплату в дальнейшем ежемесячно, отменить штрафные санкции к предприятию, связанные с отсутствием субвенции из госбюджета, обеспечить поступление денег за перевозку льготников на предприятие и упростить процедуру пересмотра тарифов за перевозку.

Кроме того, в письме отмечалось, что коллектив оставляет за собой право прекратить работу в любой момент в случае несвоевременного перечисления средств из госбюджета за перевозку льготников.

ГКП «Херсонэлектротранс» осуществляет пассажирские перевозки городским электрическим транспортом, им пользуется 42,3% населения города Херсона. Предприятие перевозит 105 тысяч льготников – от 70 до 100 тыс. - ежедневно.