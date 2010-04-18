Могилев: при обращении в милицию человек получает больше проблем

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ считает необходимым изменить критерии оценки работы милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил в субботу в интервью журналистам на территории учебного центра внутренних войск МВД Украины, расположенном под Киевом.

«У нас остались почти все старые критерии оценки работы милиции. Их надо менять. Надо сделать такие наработки, чтобы милиция была вынуждена адекватно реагировать на беды людей… Это самый главный критерий, который я ставлю перед собой… В настоящее время человек при обращении с заявлением в милицию получает больше проблем, чем помощи. Это нужно поменять», - сказал А.МОГИЛЕВ.

Отвечая на вопрос, что таким образом в подразделение МВД вновь вернется статистика, он ответил, «не статистика вернется, нужно поменять критерии оценки работы милиции».