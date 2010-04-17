Время закрытия аэропорта «Борисполь» продлили

Время закрытия аэропорта «Борисполь» продлено до 21 часа.

Об этом сообщила УНИАН по телефону пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ.

По ее словам, об открытии аэропорта «Борисполь» будет сообщено позже.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, было сообщено о закрытии аэропорта «Борисполь» до 15.00.

Аэропорт закрыт из-за облака вулканической пыли, которое достигло Украины.

По данным авиакомпании Международные авиалинии Украины, она сегодня отменила утром рейсы из Борисполя в Амстердам, Лондон, Париж, Франкфурт и Вену.

Также отменен рейс Одесса-Вена.

Кроме того, из-за закрытия аэропорта задерживаются другие рейсы как регулярные, так и чартерные.