Время закрытия аэропорта «Борисполь» продлили
15:05, 17 апреля 2010Общество
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Отменены многие рейсы
Время закрытия аэропорта «Борисполь» продлено до 21 часа.
Об этом сообщила УНИАН по телефону пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ.
По ее словам, об открытии аэропорта «Борисполь» будет сообщено позже.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, было сообщено о закрытии аэропорта «Борисполь» до 15.00.
Аэропорт закрыт из-за облака вулканической пыли, которое достигло Украины.
По данным авиакомпании Международные авиалинии Украины, она сегодня отменила утром рейсы из Борисполя в Амстердам, Лондон, Париж, Франкфурт и Вену.
Также отменен рейс Одесса-Вена.
Кроме того, из-за закрытия аэропорта задерживаются другие рейсы как регулярные, так и чартерные.
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