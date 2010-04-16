Правительство Крыма намерено освободить пляжи от самостроев

Совет министров Крыма проверит документацию возведенных на территории пляжей построек и примет меры для сноса незаконно возведенных строений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, об этом заявил вице-премьер-министр автономии Георгий ПСАРЕВ.

«Чтобы снести малые архитектурные формы, которые находятся на бунах, судебного решения не требуется - достаточно направить предписание крымскому противооползневому управлению и местным органам власти. Если строение капитальное, дело будет передаваться в прокуратуру, затем последует судебное разбирательство», - сказал Г.ПСАРЕВ.

Чиновник также сообщил, что Совмин собирается бороться с арендаторами коммунальных пляжей, которые берут с курортников деньги за проход к морю. «Брать плату за предоставление услуг, например, аренду шезлонгов, - это нормально, но вход на пляж должен быть бесплатный, а шезлонги не должны занимать всю территорию пляжа», - заявил Г.ПСАРЕВ.

Как известно, по закону плату на пляжах можно брать за дополнительные удобства: прокат топчана, зонтика и так далее. Зная об этом, предприниматели в Крыму пишут на чеках - «услуги пляжа», хотя фактически деньги берутся за те удобства, которые в любом случае должны быть (ногомойка, туалет, медпункт). За другие услуги - прокат лежака или зонта - отдыхающим приходится платить отдельно.