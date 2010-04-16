В Киеве в январе-марте преступность выросла на треть

В Киеве в январе-марте 2010 года количество зарегистрированных преступлений увеличились на 33% - до 9,058 тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В январе-марте этого года органы внутренних дел раскрыли 3,939 тыс. преступлений общеуголовной направленности, в том числе 23 умышленных убийства, 29 тяжких телесных повреждений, 62 разбойных нападения, 299 ограблений, 1436 краж, из них 397 - государственной или коллективной собственности, 1,039 тыс. – частной собственности, 410 - из квартир, 46 – хулиганств и 35 незаконных завладений транспортными средствами.

Разысканы 332 человека, которые скрывалось от следствия и суда, и 60 без вести пропавших граждан, установлены личности 89 не опознанных трупов.

В результате повышения эффективности розыскной работы количество не разысканных преступников по сравнению с 2009 годом уменьшилось с 1,723 тысячи до 1,646 тысячи человек, без вести пропавших граждан – с 482 до 467 и не опознанных трупов – из 2,364 тыс. до 2,229 тыс.

Сумма материальных убытков, нанесенных государству и потерпевшим гражданам преступлениями общеуголовной направленности, составляет 17,1 млн. грн., из которых обеспеченно возмещение на общую сумму 8,9 млн. грн., или 52,4%.