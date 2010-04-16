Газпром заинтересовали предложения Катара

В ОАО «Газпром» считают, что текущие цены на газ значительно ниже цен эквивалентных объемов нефти.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам визита делегации компании во главе с председателем правления Алексеем МИЛЛЕРОМ в Катар.

«Газпром» согласился с оценками катарской стороны о том, что текущие цены на газ значительно ниже цен эквивалентных объемов нефти, а также с тем, что в дальнейшем цена газа будет приближаться к цене нефти (в пересчете на энергетический эквивалент)», говорится в сообщении.

На встрече c Эмиром Катара шейхом Хамадом Бен Халифом Аль ТАНИ, с премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Хамадом Бен Джасемом Бен Джабером Аль ТАНИ, с вице-премьером, министром энергетики и промышленности, председателем правления «Катар Петролеум» Абдаллой Бен Хамадом Аль АТЫЕЙ российская компания обсуждала перспективы российско-катарского сотрудничества в энергетической сфере, тенденции мирового газового рынка, вопросы стратегического развития Форума стран-экспортеров газа.

В частности, представители «Газпрома» с интересом восприняли предложение катарской стороны принять участие в проектах по добыче и сжижению природного газа в Катаре после 2014 года, когда мораторий на расширение добычи на Северном месторождении может быть снят.