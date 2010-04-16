Стартовал тур Андруховича в поддержку альбома «Цинамон

В Ивано-Франковске стартовал презентационный тур Юрия АНДРУХОВИЧА в поддержку украиноязычной версии альбома «Цинамон с дополнением «Індія».

Как передает корреспондент УНИАН, стартовал промотур Ю.АНДРУХОВИЧА и польской группы «Карбидо» в Ивано-Франковской областной филармонии. Нынешний альбом является второй частью триптиха «Самогон. Цинамон. Абсент». Однако в этот раз стихи из сборника Ю.АНДРУХОВИЧА «Екзотичні птахи і рослини» получили своеобразное музыкальное оформление - смесь традиционного радиоспектакля с пост-роком.

Сам Ю.АНДРУХОВИЧ свою премьеру в родном городе назвал символичной потому, что все тексты, использованные в альбоме, писались именно здесь.

Проект «Цинамон» совмещает в себе поэзию, музыку и видео. VJ-группа «КУБ» и «АртПоле» специально для «Цинамона» сделали видео-проекцию, которая сопровождает выступление автора. Специально к украинскому туру была издана украиноязычная версия альбома «Цинамон з додатком «Індія», который в Польше получил чрезвычайно одобрительные отзывы.

По словам писателя Ю.АНДРУХОВИЧА, особой поддержки этот проект в нашем государстве не имел. «Наш проект попал в такое время в Украине, когда на всех «этажах» происходят всевозможные изменения, – сказал писатель. - Министерство культуры Украины в старом составе приняло решение о поддержке, а новый его состав – отменил это решение, мол, такие проекты сейчас не приоритетны, потому что все средства направлены на празднование юбилея Великой Победы».

В рамках тура в поддержку альбома «Цинамон» концерты также состоятся во Львове, Виннице, Одессе, Днепропетровске и Киеве.