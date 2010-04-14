В Севастополе готовят украинско-российские учения «Фарватер мира»

В Севастополе сегодня началась вторая плановая конференция по подготовки украинско-российских командно-штабных учений «Фарватер мира-2010».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования Военно-морских Сил Украины, в работе конференции, которая продлится до 15 апреля, принимают участие представители Военно-морских Сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации. Украинскую делегацию возглавляет заместитель командующего Военно-морских Сил Украины по боевой подготовке контр-адмирал Виктор НОСЕНКО, российскую – временно исполняющий обязанности начальника управления боевой подготовки Черноморского флота РФ капитан 1-го ранга Александр ЧЕСНОКОВ.

Тема командно-штабных учений «Фарватер мира-2010», которые планируется провести в июне текущего года в Севастополе, - планирование и проведение поисково-спасательной операции во время миротворческих действий в кризисном районе.

По информации пресс-центра, во время проведения учений, которыми будет руководить заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал В.НОСЕНКО, его участники ставят целью отработать действия объединенного штаба при планировании поисково-спасательной операции и управления силами во время ее проведения, наладить взаимосовместимость органов управления, разработать единые процедуры и документы по планирования и проведения совместных операций, прийти к единым взглядам на проведение совместных действий в море.

Проведение учений «Фарватер мира-2010» запланировано в соответствии с Планом международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Российской Федерации на 2010 год и будет проводиться на базе Академии ВМС им. П.С.Нахимова.

Справка УНИАН. Украинско-российские учения «Фарватер мира» традиционно проводились с 1997 по 2003 год с периодичностью один раз в два года и имели миротворческий характер. В учениях принимали участие корабли, вспомогательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации, подразделы морской пехоты.