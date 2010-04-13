Регионал прикинул, что у людей под матрасами - 40 млрд. долларов

У Украины есть возможности поднять минимальную зарплату до 1200 грн. уже в этом году за счет улучшения ситуации в финансовом секторе. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Геннадий САМОФАЛОВ на встрече со студентами Межрегиональной академии управления персоналом в рамках заседания Дискуссионного клуба.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МАУП, Г.САМОФАЛОВ пояснил, что ныне уже начался процесс возвращения денег промышленного капитала, выведенных из Украины в 2009 году в разгар экономического кризиса и на волне недоверия к тогдашней власти. Также депутат спрогнозировал возвращение доверия со стороны населения к банковской системе. Регионал считает, что граждане Украины уже через 3-4 месяца начнут размещать хранящуюся дома валюту на депозиты. По оценкам Г.САМОФАЛОВА, сейчас у населения на руках хранится до 40 млрд. дол. США.

Он также выразил уверенность, что Украина, благодаря стабильной политической ситуации с приходом нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, обретет привлекательность у иностранных инвесторов, результатом чего станет приток иностранных инвестиций и кредитов в страну в ближайшее время. Все это, по мнению народного избранника, позволит новой власти выполнить предвыборное обещание о повышении минимальных социальных стандартов.

Справка УНИАН. МАУП является крупнейшим не государственным вузом в Украине. В академии обучаются около 45 тысяч студентов. Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба допускает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции с учащимися филиалов академии во всех регионах Украины.