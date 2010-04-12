Шуфрич отдал МЧС в Одессе сыну экс-мэра Боделана

Прежний начальник "выведен в распоряжение"

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ приказом №236 назначил начальником Управления МЧС в городе Одесса Владимира БОДЕЛАНА - сына возвратившегося 9 апреля из России экс-мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА. Как сообщает пресс-служба ведомства, прежний начальник горуправления МЧС Дмитрий ШУШУЛКОВ «выведен в распоряжение начальника Главного управления МЧС». Как сообщалось, в бытность Р.БОДЕЛАНА городским председателем В.БОДЕЛАН возглавлял коммунальное предприятие «Международный аэропорт Одесса».

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