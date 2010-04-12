Сколько стоит аренда квартиры в Киеве (по районам)

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве с 5 по 11 апреля 2010 года не изменилась и составляет 434 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 9 долл. – до 434 долл., 2-комнатных – выросла на 8 долл., до 607 долл., 3-комнатных – выросла на 3 долл., до 736 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл. – до 349 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 602 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 729 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 264 долл., 2-комнатных – выросла на 4 долл., до 349 долл., 3-комнатных – выросла на 7 долл., до 542 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 278 долл., 2-комнатных – выросла на 2 долл., до 377 долл., 3-комнатных – снизилась на 7 долл., до 528 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 254 долл., 2-комнатных – снизилась на 1 долл., до 349 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на уровне 440 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 276 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 392 долл., 3-комнатных – снизилась на 6 долл. – до 440 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. - до 319 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 431 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 445 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 2 долл., до 261 долл., 2-комнатных – стабилизировалась на уровне 359 долл., 3-комнатных – выросла на 2 долл., до 458 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 254 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 375 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 458 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл. – до 251 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 345 долл., 3-комнатных – снизилась на 1 долл., до 460 долл.

Объем предложений от всей совокупности 1-3-комнатных квартир, представленных в десяти районах Киева, составляет: в Шевченковском районе – 17%, в Печерском – 13%, в Дарницком – 12%, в Оболонском – 9%, в Днепровском – 9%, в Соломенском – 11%, в Голосеевском – 8%, в Святошинском – 8%, в Деснянском – 7%, в Подольском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в марте т.г. снизилась на 1,78% (8 долл.) – до 434 долл. за квартиру в месяц; в феврале т.г. – выросла на 0,48% (2 долл.) – до 441 долл. за квартиру в месяц; в январе т.г. – выросла на 0,37%, до 439 долл. за квартиру в месяц; в 2009 году – снизилась на 27,8%, до 438 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.