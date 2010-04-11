Председатель избиркома украл зарплату членов комиссии

В Черновцах воспитатель интерната, который на прошлых президентских выборах был председателем одной из участковых избирательных комиссий, благодаря махинациям, украл зарплату членов комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно воспитателя школы-интерната, которого подозревают в присвоении чужого имущества, служебной подделке и грабеже, Первомайская районная прокуратура города возбудила уголовное дело.

Следствие установило, что, будучи на президентских выборах главой избирательной комиссии, 25-летний мужчина подделал подписи членов комиссии и присвоил их зарплату. Те, не получив деньги за проделанную работу, обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что задолженности по зарплате нет, деньги своевременно выплачены.

По результатам проверки прокурор возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества) УК и по ч. 1. ст. 366 (служебная подделка документов) УК. Если в суде вина воспитателя будет доказана, то ему угрожает до трех лет тюрьмы.

Следствие продолжается.