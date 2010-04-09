В Херсоне 9 мая одновременно зажгут 70 факелов

В Херсоне в памятных местах, связанных с Великой Отечественной войной, в День Победы одновременно зажгут 70 факелов "Вечного огня".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Согласно сообщению, такая акция пройдет впервые на всем постсоветском пространстве.

Основной факел будет гореть в Херсоне в парке Славы, где 9 мая пройдут главные мероприятия, посвященные 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, сообщается, что ко Дню Победы будет выполнен ремонт мемориального комплекса в парке Славы, памятника воинам-афганцам, памятников Героям Советского Союза Илье Кулику и Николаю Субботе и других монументов, связанным с Великой Отечественной войной.