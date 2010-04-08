Украинские школьники изучат проблему торговли людьми «на практике»

Сегодня в Киеве был представлен новый урок для общеобразовательных школ, который поможет учителям в обсуждении с учениками проблемы торговли людьми. Введение в школах Украины таких уроков будет проходить в рамках совместного проекта Европейского Союза и Совета Европы, и цель его - информировать молодежь об опасности торговли детьми.

Как сообщает пресс-служба Представительства Евросоюза в Украине, презентация проводилась после тренинга для учителей из всех областей Украины, который был направлен на демонстрацию того, как внедрить рекомендации по противодействию торговле людьми на практике.

Первый заместитель министра образования и науки Украины Борис ЖЕБРОВСКИЙ подтвердил, что вскоре эта тема будет интегрирована в учебную программу во всех школах страны.

Методические рекомендации к проведению урока были подготовлены Министерством образования и науки Украины в рамках проекта Совета Европы и Евросоюза.

«Рекомендации включают в себя практические упражнения, методические материалы и справочную информацию, которые призваны помочь учителям объяснить молодежи о рисках, связанных с разными жизненными ситуациями, как, например, предложение работы за рубежом или путешествиями», - пояснила автор рекомендаций, доцент Национального педагогического университета им. Н.Драгоманова Тамара БАККА.

Как отметил представитель Генерального Секретаря Совета Европы по координации программ сотрудничества в Украине Аке ПЕТЕРСОН, этот школьный урок помогает также повысить уровень информированности среди учителей о положениях Конвенции Совета Европы.

В свою очередь руководитель программ помощи Представительства Еврокомиссии в Украине Лаура ГАРАНЯНИ отметила, что европейская практика показывает, что инициативы по информированию населения, нацеленные на детей как потенциальных жертв торговли с целью трудового и сексуального рабства, помогает снизить уровень торговли людьми в целом.

По последнему отчету правительства США по вопросам торговли людьми (http://www.state.gov/g/tip) Украина считается как источником, так и транзитной страной для торговли мужчинами, женщинами и детьми, которых перевозят с целью принудительного труда и сексуальной эксплуатации ради получения выгоды. Дети являются одними из основных жертв торговли людьми – например, Министерство внутренних дел сообщает о 51 жертве этой преступной деятельности только в 2009 году. Основными странами назначения являются Россия, Польша, Турция, Италия, Чешская Республика, Португалия и Испания.

***Совместный проект Совета Европы и Европейского Союза по укреплению и защите прав женщин и детей в Украине (www.coe.int/tres) в сотрудничестве с правительством Украины, а также гражданскими организациями сосредоточивают внимание на вопросах гендерного равенства (борьба с дискриминацией и насилием против женщин) и защиты прав детей (такие проблемы, как детский труд, проявление насилия и развращение детей, торговля детьми и сексуальная эксплуатация детей).