Европа предупредила Украину о последствиях вступления в Таможенный союз

Европейская комиссия объяснила Украине невозможность одновременного вступления в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном и создания зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом 7 апреля сообщил заместитель генерального директора Генерального директората “Европейская политика соседства” Еврокомиссии Хьюг МИНГАРЕЛЛИ, выступая на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Если Украина должна будет присоединиться к этому Таможенному союзу, станет чрезвычайно сложно для этой страны сформировать зону свободной торговли с ЕС. Поскольку формирование Таможенного союза будет означать, что Украина присоединится к общим внешним тарифам с тремя странами, торговля которых с ЕС очень мало либерализована. И, боюсь, мы окажемся в тупике”, - сказал он.

“С нашей стороны, мы абсолютно откровенны с украинской властью относительно последствий, к которым это приведет”, - добавил представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем он допустил, что страны, которые хотят видеть Украину членом Таможенного союза, понимают возможные последствия такого шага для Киева.

“Те, кто оказывает давление, чтобы Украина присоединилась к Таможенному союзу, прекрасно знают, какими будут последствия”, - сказал Х.МИНГАРЕЛЛИ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о новом базовом соглашении 5 марта 2007 года, а переговоры о создании зоны свободной торговли - 18 февраля 2008 года. На саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года было решено, что новое соглашение будет иметь название Соглашение об ассоциации, и будет включать у себя создание зоны свободной торговли.

Во время визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву 5 марта этого года, премьер-министр России Владимир ПУТИН предложил Украине присоединиться к Таможенному союзу.