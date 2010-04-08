Украинцев побуждают к здоровому образу жизни

ВОЗ призвала украинцев стать участниками глобального движения за здоровые города. 17 апреля активисты перекроют движение транспорта в больших городах Украины и будут агитировать за здоровый образ жизни.

Акция Всемирной организации здравоохранения «Урбанизация и здоровье» пройдет в Ивано-Франковске, Львове, Луцке, Хмельницке, Севастополе, Черновцах, Одессе, Ужгороде, Сумах и Виннице. Активисты движения перекроют дороги автомобилистам и будут рассказывать, как полезно ходить пешком.

Голова союза защиты прав пациентов «Здоровье нации» Валентина Очеретенко убеждена, что украинцам, которые живут в городах, нужно меньше ездить и больше двигаться. «Все крупные европейские города запретили движение транспорта по своим центральным улицам. Все пересели на велосипеды, начиная от школьников и заканчивая мэрами. Может, нам тоже нужно хоть раз в году запрещать передвижение на автомобиле и приучать людей к движению».

По данным ВОЗ, причиной 60 процентов смертельных случаев в Украине является недостаточная физическая активность и нездоровое питание, говорит директор Государственного научно-исследовательского центра по проблемам гигиены питания, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по вопросам диетологии Олег Швец. По его словам, ежегодно от сердечно-сосудистых, сосудисто-мозговых заболеваний, сахарного диабета, рака в Украине умирает свыше 400 тысяч человек.

Причиной этого, по мнению эксперта, является отсутствие профилактических программ. «Нужно работать с системой образования. Необходим школьный предмет «Здоровый образ жизни», который будет включать основы правильного питания и учить физической активности. Нужна пропаганда здоровья», - отмечает Олег Швец. Он указал, что Украине нужно немедленно решать проблему йододефицита, поскольку ежегодно рождается 50 тысяч детей с нарушением умственного развития из-за недостаточности йода в организме.

Немецкая волна