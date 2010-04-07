Игорь Коломойский доплатил $278 млн долларов за «1+1»

Central European Media Enterprises Ltd объявила о закрытии соглашения о продаже 100% своих украинских активов, которые включают «Студию 1+1» и «Кино», компании Harley Trading Limited, бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

Согласно сообщению компании, СМЕ получила 1 февраля 2010 года $30 млн. долларов и 7 апреля еще $278 млн. долларов, последняя сумма также включает $8 млн. долларов компенсации, которые понесла компания «1+1» в период транзакции.

«Сегодня сделка просто закрыта. Наши планы были объявлены при ее оглашении - быть лидерами на рынке. У каналов "1+1" и ТЕТ, а также "Кино" и "Сити", которые присоединяются к группе, теперь есть для этого все условия», - так прокомментировал Игорь Коломойский закрытие сделки.

СМЕ в официальном релизе также подтвердила свои предварительные намерения вложить «украинские» деньги в болгарскую телевизионную группу bTV.

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