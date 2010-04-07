Житомирский губернатор предупредил районы о тотальной проверке
20:10, 07 апреля 2010Общество
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"Земельная мафия" под угрозой
Власти Житомирской области совместно с милицией, прокуратурой и СБУ проведут в регионе тотальную проверку деятельности районных органов власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Житомире заявил председатель ОГА Сергей РЫЖУК.
По его словам, "мы в облгосадминистрации готовимся к тотальной проверке всех районов, всех 23".
"Это будут комиссии из облгосадминистрации, из прокуратуры, суда, милиции, СБУ", - добавил С.РЫЖУК.
Губернатор уточнил, что речь идет о проверке работы чиновников, соблюдения ими законодательства во многих направлениях и особенно - земельном.
Также С.РЫЖУК заявил о намерении бороться "с земельной мафией в регионе".
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