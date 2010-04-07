Житомирский губернатор предупредил районы о тотальной проверке

Власти Житомирской области совместно с милицией, прокуратурой и СБУ проведут в регионе тотальную проверку деятельности районных органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Житомире заявил председатель ОГА Сергей РЫЖУК.

По его словам, "мы в облгосадминистрации готовимся к тотальной проверке всех районов, всех 23".

"Это будут комиссии из облгосадминистрации, из прокуратуры, суда, милиции, СБУ", - добавил С.РЫЖУК.

Губернатор уточнил, что речь идет о проверке работы чиновников, соблюдения ими законодательства во многих направлениях и особенно - земельном.

Также С.РЫЖУК заявил о намерении бороться "с земельной мафией в регионе".