Тимошенко вплотную занялась единичными случаями

В Хмельницком при участии народного депутата, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО проходит первый аукцион аренды земельных участков коммерческого назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на аукцион выставлено 8 участков.

Выступая перед депутатами собравшихся горсовета, Ю.ТИМОШЕНКО назвала аукцион в Хмельницком знаковым событием. По ее словам, «настоящие прозрачные земельные аукционы - единичные случаи в Украине. В том же Киеве с приходом нового руководства были практически бесплатно розданы сотни участков. А потому, если хмельницкий опыт применят по всей Украине, наше государство заживет по-другому».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, первый лот аукциона – аренду участка площадью 0,15 га со стартовой ценой 20,799 грн. - был продан за 505 тыс. грн., то есть в 25 раз дороже.

В то же время, как сообщила Ю.ТИМОШЕНКО, «в прошлом году аренду 40 га земли в Хмельницком, - и не просто земли, а участков в наиболее выгодных местах, - было продано всего за 185 тыс. грн.».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «это ответ на вопрос, почему Украина бедная и все люди. Опыт Хмельницкого аукциона показывает, как можно наполнить местные бюджеты, и иметь современные школы и хорошо оборудованные больницы».

В свою очередь, мэр города Сергей МЕЛЬНИК сообщил, что уже в апреле в Хмельницком планируется продать через аукцион аренду 20 земельных участков, за которые бюджет города должен получить 6 млн. грн.

Справка УНИАН. Положение о проведении земельных аукционов было утверждено третьей сессией Хмельницкого городского совета. 12 января был проведен первый земельный конкурс на право аренды участков под многоэтажное строительство, в результате которого бюджет города получил 1 млн. 300 тыс. грн.