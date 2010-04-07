Раскопки Десятинной церкви - под угрозой

Руководитель архитектурно-археологической экспедиции Глеб ИВАКИН заявляет, что фундамент первого каменного храма на Руси - Десятинной церкви - под угрозой разрушения.

Об этом пишет газета «Сегодня».

Под тяжестью снега в начале весны рухнул стеклянно-металлический «саркофаг», который защищал места раскопок, которые там велись с 2005 года.

«Если в ближайшее время Десятинную не накрыть, то фундамент разрушится. Мы стараемся этого избежать - присыпаем раскопки землей. Но ведь в глубокие ямы будет стекать дождевая вода», - сказал Г.ИВАКИН.

По его словам, Кабмин на раскопки в 2005-2009 годах обещал выделить 7 млн грн., но на «чистую» археологию дали всего 1,5 млн., остальное ушло на обслуживание, транспорт и строительство рухнувшего накрытия.

Археологов беспокоит то, что в земле остаются уникальные вещи. За прошлые годы на раскопках нашли 10 тыс. ценностей, в том числе древние надписи на стенах, украшения, керамика. Как рассказал начальник Владимирского отряда археологической экспедиции Виталий КОЗЮБА, были, например, найдены серьги из серебра. «И это не говоря о фрагментах фресок или костяном острие рога, на котором вырезаны сказочные существа. Это первая подобная находка на территории древней Руси», - подчеркнул он.

Начальник Главного управления охраны культурного наследия КГГА Руслан КУХАРЕНКО в своем комментарии заявил: «Надо, чтобы Кабмин выделил деньги на завершение раскопок и на музеификацию Десятинной. Это памятник нацзначения, мы не можем сами что-то решать».

Как сообщал УНИАН, для продолжения начатых в 2005 г. археологических раскопок в 2008 г. Киев привлекал к финансированию Благотворительный фонд культурного наследия. Как отмечал тогда Р.КУХАРЕНКО, Фонд берется финансировать работы, поскольку из государственного бюджета никаких субвенций Киев с этой целью не получил.

Он прогнозировал, что работы будут продолжаться с лета до поздней осени и за это время удастся завершить изучение фундамента церкви и других объектов, которые были на территории церкви до ее строительства, в частности, захоронения, которые здесь существовали. После этого предполагалось построить специальное накрытие на зимний период, а с наступлением тепла в 2009 году начать работы по консервированию и музеефикации остатков церкви.

По данным Р.КУХАРЕНКО, контракт на осуществление раскопок и проведение исследований был подписан на сумму около 3 млн. грн.

Справка УНИАН. Идею восстановления Десятинной церкви предложил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и она была поддержана киевской городской властью. Планировалось, что церковь будет отстроена за два года. Смета проекта составляет почти 90 млн. грн. При этом остатки старой Десятинной церкви предусматривалось сохранить.

Вместе с тем ряд политиков, историков и архитекторов заявляют о невозможности воссоздания Десятинной церкви, как это было, например, с Михайловским Золотоверхим собором. В частности, в письме к Президенту они заявили, что раскопки проводились неоднократно и что новые раскопки не смогут дать сведений относительно характера внутренней росписи, места расположения и количества куполов, башен, опорных столбов и мраморных колонн с капителями.

***Десятинная церковь является первой каменной церковью Киевской Руси. Она была построена русскими и византийскими мастерами в 988 - 996 гг. в честь Рождества Богородицы во времена князя Владимира, который выделил на ее строительство и содержание десятую часть княжеских доходов - десятину (отсюда и название). В церкви был похоронен князь Владимир Святославович, его жена - византийская царевна Анна, также сюда был перенесен из Вышгорода прах княгини Ольги. В 1240 г. монголо-татары хана Батыя, захватив Киев, разрушили Десятинную церковь. В 1758 году церковь была отстроена. В начале 30-х годов XX века Десятинная церковь была уничтожена в связи с намерениями советской власти построить в этом районе правительственный квартал.