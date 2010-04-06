МинЖКХ предлагает "бросить" на уборку улиц студентов и безработных

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает привлекать к уборке населенных пунктов студентов и безработных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Сергей ЗИМИН в ходе селекторного совещания.

По его словам, министерство намерено контролировать уборку придомовых территории, парков, скверов, детских и спортивных площадок, кладбищ, мемориальных комплексов, а также ликвидацию несанкционированных мусорных свалок.

«Мы понимаем, что у органов местного самоуправления фактически нет бюджета, неудовлетворительное финансово-экономическое положение. Мы предлагаем вам осуществить эти мероприятия за счет организации независимых форм собственности, а также привлечения самого широкого круга учеников, студенческой молодежи и лиц, пребывающих на учете в центрах занятости», - сказал он.

С.ЗИМИН отметил, что проверкой выполнения этих мероприятий будет заниматься Государственная жилищно-коммунальная инспекция и ее территориальные отделения с привлечением инспекции охраны окружающей среды и охраны здоровья.

В тоже время, министр по вопросам ЖКХ Александр ПОПОВ акцентировал внимание на подготовке населенных пунктов к 65-ой годовщине Победы.

«Особенно обращаем ваше внимание на то, чтобы, в первую очередь, навести порядок на кладбищах, могилах и памятниках погибшим воинам. Не дай Бог этого не сделать любому должностному лицу. Откровенно заявляю, что рука не дрогнет кого-либо в тот же день снять с должности за невыполнение. У нас будет жесткий контроль в этих вопросах», - подчеркнул министр.

По данным МинЖКХ, правила благоустройства населенных пунктов и схемы санитарной очистки утверждены лишь в 20% (5 500) населенных пунктов. С.ЗИМИН напомнил, что дополнительным источником финансирования работ по благоустройству территорий могут быть штрафные санкции, взимаемые с граждан и должностных лиц за ненадлежащее обращение с бытовыми отходами и нарушение правил благоустройства территорий (для граждан штрафы предусмотрены в размере 300-1360 грн., для должностных лиц и субъектов предпринимательской деятельности – 850-1700 грн.).

А.ПОПОВ добавил, что Министерство ЖКХ и Министерство финансов разрабатывают постановление Кабмина, «которое бы позволило каждой весной иметь средства за счет дешевых кредитных ресурсов на благоустройство и «латочный» ремонт дорог и тротуаров.