В крестном ходе с Вифлеемской иконой участвовали 10 тыс. киевлян

19:58, 05 апреля 2010
Общество
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Прошли от Лавры до м.Лыбидская

В крестном ходе с Благодатным огнем и Вифлеемской иконой Божьей Матери, который прошел по случаю Пасхи в столице, приняли участие около 10 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, крестный ход начался возле Успенского Собора Киево-Печерской Лавры и проследовал к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора (Железнодорожное шоссе, 3, станция метро «Лыбидская»). В мероприятии приняли участие высокопоставленные должностые лица, духовенство всех столичных храмов и монастырей, викарные архиереи Киевской митрополии и верующие.

«Мы должны благодарить Пречистую, что Она приехала к нам, чтоб представить нам еще большее торжество Воскресения. С этой радостью я вас поздравляю и желаю, чтобы за молитвами Пречистой Божьей Матери и всем святым, Воскресший из мертвых Христос пощадил нас, простил все грехи и дал благую надежду, что достигнем тех добродетелей, которые называются вера, надежда, любовь, потому что так завещал нам Господь», - сказал в приветственном слове к собравшимся Митрополит ВЛАДИМИР.

Вифлеемская икона Божьей Матери будет находиться в Киеве до 11 апреля в деревянном храме в честь Всех Святых на месте строительства кафедрального собора УПЦ. Поклониться святыне могут все желающие.

Как сообщал УНИАН, христианскую Святыню привезла из Иерусалима официальная делегация Украинской православной церкви.

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