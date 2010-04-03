В каменоломнях Керчи пропали две девушки

В каменоломнях г. Керчь (АР Крым) пропали две девушки, 1995 и 1993 годов рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК, вчера вечером две девушки гуляли в районе Старокарантинских каменоломен и не вернулись домой. По информации их друзей, с которыми они находились, девушки потерялись приблизительно в 19.30. Ребята позвали девушек, но ответа не услышали и начали искать их. Но поиски результатов не дали, после чего они обратились в дежурную часть милиции.

"Около 00.40 3 апреля на место ЧП выехала мобильная оперативная группа Керченского горуправления МЧС. Группы МЧС дважды опускались в каменоломни для поиска девушек, первый раз - в течение 1,5 часа; второй - в течение 2,5 часов. Поиски результатов не дали", - сообщили в пресс-службе.

Поиски девушек продолжаются, к ним привлечены специалисты МЧС, кинологи с собаками, пограничники, милиция.