Милиция перешла на усиленный вариант несения службы

Милиция с сегодняшнего дня переходит на усиленный вариант несения службы в связи с массовыми мероприятиями по случаю празднования Пасхи.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД.

В Украине во время Пасхальных праздников правопорядок будут обеспечивать свыше 33 тысяч работников милиции, из них почти 2 тысячи в Киеве. Кроме того, планируется задействовать в охране общественного порядка еще почти 5 тысяч военнослужащих Внутренних войск.

Милиция будет работать в усиленном режиме и в период с 10 по 17 апреля (поминальная неделя).

При этом во время поминальных дней к обеспечению общественного правопорядка будет привлечено до 25 тысяч милиционеров и 4,5 тысячи военнослужащих Внутренних войск МВД.

По данным МВД, в системе органов внутренних дел будут работать оперативные штабы для отслеживания ситуации и оперативного реагирования на события.

При этом предусмотрено максимальное приближение нарядов милиции, особенно в вечернее время, к местам проведения мероприятий, автостанциям и улицам.

В круглосуточном режиме будут работать оперативно-следственные группы и группы документирования.

Обеспечена готовность взрывотехнических подразделений.