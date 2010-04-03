Милиция перешла на усиленный вариант несения службы
На всю поминальную неделю
Милиция с сегодняшнего дня переходит на усиленный вариант несения службы в связи с массовыми мероприятиями по случаю празднования Пасхи.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД.
В Украине во время Пасхальных праздников правопорядок будут обеспечивать свыше 33 тысяч работников милиции, из них почти 2 тысячи в Киеве. Кроме того, планируется задействовать в охране общественного порядка еще почти 5 тысяч военнослужащих Внутренних войск.
Милиция будет работать в усиленном режиме и в период с 10 по 17 апреля (поминальная неделя).
При этом во время поминальных дней к обеспечению общественного правопорядка будет привлечено до 25 тысяч милиционеров и 4,5 тысячи военнослужащих Внутренних войск МВД.
По данным МВД, в системе органов внутренних дел будут работать оперативные штабы для отслеживания ситуации и оперативного реагирования на события.
При этом предусмотрено максимальное приближение нарядов милиции, особенно в вечернее время, к местам проведения мероприятий, автостанциям и улицам.
В круглосуточном режиме будут работать оперативно-следственные группы и группы документирования.
Обеспечена готовность взрывотехнических подразделений.