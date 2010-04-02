МИД доволен признанием государственной границы с Беларусью

Министерство иностранных дел Украины приветствует ратификацию Палатой представителей Национального Собрания Республики Беларусь Договора о государственной границе между Украиной и Беларусью.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое УНИАН имеет в распоряжении.

В ведомстве также отмечают последовательность и конструктивность политики официального Минска в реализации договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО.

"Ратификация белорусским парламентом упомянутого двустороннего договора дает возможность окончательно разблокировать процесс завершения договорно-правового оформления украинско-белорусской государственной границы и начать ее демаркацию. Это решение белорусского парламента также будет способствовать усилению сотрудничества двух стран в сфере обустройства и управления границей в соответствии с европейскими стандартами, а также укреплению региональной безопасности и стабильности в Европе", - говорится в заявлении МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, белорусский парламент ратифицировал договор между Беларусью и Украиной о государственной границе.

Справка УНИАН. Беларусь связывала ратификацию договора о государственной границе, подписанного в 1994 году, с урегулированием финансовых обязательств Украины перед Беларусью, сформировавшихся после 1991 года в результате отказа во взаимных расчетах от советского рубля.

Украина ратифицировала этот договор в 1997 году.

Украина и Беларусь в 2003 году подписали двусторонний протокол, в соответствии с которым был определен объем финансовых обязательств Украины на уровне 134 млн. дол.

Осенью 2009 года министры иностранных дел Украины П.ПОРОШЕНКО и Беларуси С.МАРТЫНОВ достигли договоренностей, которые позволили активизировать процесс ратификации договора о госгранице и довести его до логического завершения.