Флеш-моб к 300-летнему юбилею Конституции Пилипа Орлика

5 апреля 2010 года исполняется 300 лет со дня принятия Конституции Украины гетмана Пилипа Орлика. Украинцы могут гордиться данным документом, который увидел свет на 77 лет раньше американской и на 81 год раньше польской Конституции. Однако многие наши соотечественники не читали не только всего текста Конституции Орлика, но и ни одной фразы из нее.

Движение добровольцев «Простір свободи» призвало журналистов и небезразличных граждан распространить текст Конституции или отрывки из нее. «Таким образом мы, граждане Украины, сделаем то, что должно было бы сделать государство – будем популяризировать этот выдающийся исторический документ», - говорится в обращении.

В понедельник, 5 апреля, активисты движения и все желающие проведут в центре Киева флеш-моб по случаю юбилея.

Акция начнется в 12.00. на Майдане Независимости (возле монумента Независимости)

Ее участники будут дарить текст первой украинской Конституции прохожим на Крещатике, а затем поднимутся по улице Институтской до улицы Пилипа Орлика, где должен быть установлен памятник славному гетману. Будет проведен опрос: знают ли наши граждане о существовании Конституции Орлика и о ее чествовании на государственном уровне.

Среди приглашенных на акцию гостей будут присутствовать:

Александр Алферов – историк, который нашел Конституцию П.Орлика в Российских архивах

Тарас Пушкарь, председатель Киевской ячейки «Простору Свободи»

Приглашены судьи и депутаты.