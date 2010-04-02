На развалинах Чичен-Ицы обрушилась сцена для Элтона Джона

В Мексике во время возведения сцены для выступления Элтона Джона возле знаменитых развалин древнего города майя Чичен-Ица, обрушилась часть металлоконструкций, сообщает Лента.русо ссылкой на АР.

В результате травмы получили трое рабочих, занимавшихся монтажом сцены. Один из них был госпитализирован с переломом ноги. Самого Элтона Джона в момент обрушения рядом со сценой не было.

По словам представителя Национального института антропологии и истории Мексики Франсиско де Анда, ответственного за сохранность памятников культуры майя, рухнули металлические подвесные крепления для осветительной техники и другого сценического оборудования. Обрушившиеся металлоконструкции не причинили ущерба развалинам города майя, поскольку сцена возводилась в удалении от древних храмов и пирамид.

На место инцидента прибыли эксперты для оценки надежности прочих частей возводимой сцены и замены поврежденных конструкций. Несмотря на инцидент, концерт состоится в субботу, 3 апреля, как это и было запланировано.

С 1997 года на развалинах Чичен-Ицы прошло шесть концертов. В частности, здесь выступали знаменитые теноры Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. В 2007 году концертная площадка в Чичен-Ице была названа в числе "Семи новых чудес света".