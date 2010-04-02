В Украине выросло число заключенных

В 2009 году количество заключенных в Украине увеличилось впервые за последние семь лет.

Об этом УНИАН сообщил руководитель правозащитной организации «Донецкий мемориал» Александр БУКАЛОВ со ссылкой на данные ежегодного доклада этой организации "Соблюдение прав заключенных в Украине-2009".

По данным "Донецкого Мемориала", в 2009 году количество заключенных в Украине выросло на 1,2% и составило на 1 января 2010 года 147 тыс. 716 человек.

Вместе с тем, численность осужденных в 2009 году уменьшилась на 1 тыс. 774 человека - до 108 тыс. 187 человек, число тех, кого содержат в СИЗО, возросло на 11,4% или на 3 тыс. 882 человека и составляет 38 тыс. 30 человек (год назад - 34 тыс. 148 человек, два года назад - 32 тыс. 110 человек).

По словам А. БУКАЛОВ, сейчас в Украине на 100 тыс. населения приходится 321 заключенный (в прошлом году было 314 заключенных на 100 тыс. человек), что почти втрое превышает аналогичные показатели стран Западной Европы.

Также, по его информации, смертность в учреждениях исполнения наказаний не уменьшается: в 2009 году умер 761 человек, в 2008 - 765 человек. Кроме того, возросло количество случаев суицида - 44 в 2009-м против 40 случаев в 2008 году.

Вместе с тем, количество больных туберкулезом постепенно уменьшается: в 2009-м их насчитывалось 5 тыс. 667 человек, а в 2008 году было 6 тыс. 79 человек, однако количество ВИЧ - инфицированных лиц возросло за год на 18% - с 5 тыс. 73 до 6 тыс. 69 человек.

Правозащитник отметил, что предоставление медицинских услуг в учреждениях исполнения наказаний находится на крайне низком уровне. По его словам, медицинские работники в этих учреждениях зависимы от руководства тюрем, они нередко пренебрегают профессиональной добросовестностью для выполнения требований руководства.

Справка УНИАН. Общественная правозащитная организация "Донецкий Мемориал" была основана в 1989 году, она занимается проблемами деятельности уголовно-исполнительной системы Украины и мониторингом соблюдения прав заключенных.