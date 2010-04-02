Тигипко: лучших условий для реформ уже 10 лет не было

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что в Украине впервые за 10 лет созданы наиболее благоприятные условия для проведения реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, об этом он заявил вчера во время встречи с директором бизнес-группы стран Южной, Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии Европейского банка реконструкции и развития Оливье ДЕКАМПОМ.

“Сегодня в Украине впервые за последние десять лет созданы наиболее благоприятные условия для проведения реформ, поскольку есть консолидированная позиция власти и четкая нацеленность на модернизацию страны”, - заявил С.ТИГИПКО.

С.ТИГИПКО проинформировал представителя ЕБРР о первых шагах правительства по дерегулированию бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности Украины, в частности, по введению принципа молчаливого согласия, двойному уменьшению количества проверок и введению электронной регистрации для бизнеса.

Среди первоочередных задач, стоящих перед экономическим блоком Кабинета министров, С.ТИГИПКО также назвал сбалансирование бюджета и продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Необходимость проведения реформ отметил во время встречи и О.ДЕКАМП. Он положительно оценил первые шаги правительства по проведению качественных изменений в экономике Украины. По мнению О.ДЕКАМПА, для Украины сегодня важнейшей задачей является восстановление доверия к ней со стороны внутренних и внешних инвесторов. «Если мировое сообщество увидит реальные реформы, то это даст серьезный толчок для последующего сотрудничества с иностранными инвесторами и привлечения в экономику страны дополнительных средств», - отметил он.

Во время встречи речь также шла о сотрудничестве с ЕБРР в сфере инфраструктурных, энергетических и финансовых проектов. С.ТИГИПКО подчеркнул, что «реформы, направленные на прогрессивные изменения в обществе, откроют перед Украиной новые возможности и дадут четкий сигнал инвесторам».