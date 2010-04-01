Крым отправит в Москву освященные на мощах иконы

Завтра, 2 апреля, в Крыму на мощах cвятителя Луки освятят 70 икон, которые будут отправлены в больницы Москвы пострадавшим во время терактов в метро 29 марта.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Симферопольской и крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, иконы Святителя Луки освятит митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ при поддержке общества православных врачей Крыма и представителя консульства Российской Федерации в Симферополе.

Акцию молитвенной поддержки проведут в Свято-Троицком монастыре в Симферополе.

Как сообщал УНИАН, утром 29 марта на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии Московского метрополитена произошли два взрыва с интервалом чуть более получаса. В результате терактов погибли 39 человек. По данным МЧС, пострадали 95 пассажиров метро.

По данным Минздравсоцразвития РФ, на 1 апреля в лечебных учреждениях находятся 88 пострадавших от взрывов.

Правоохранительные органы РФ возбудили уголовное дело по статье «терроризм».