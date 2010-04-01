На тесты записались 430 тысяч выпускников

В текущем году выпускники школ смогут подать документы для вступления в высшее учебное заведение до 18.00 8 апреля.

Об этом в ходе прямой линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине» сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

По его словам, на сегодняшний день для прохождения внешнего независимого оценивания знаний записались 430 тысяч выпускников школ.

И.ЛИКАРЧУК сообщил, что больше всего выпускников намерены пройти ВНО по украинскому языку и истории Украины.