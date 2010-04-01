В Киеве задержали «вора в законе» по кличке «Годжа»

В Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали «вора в законе», известного в криминальных кругах по кличке «Годжа», уроженца Азербайджана, гражданина Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по данным оперативников, этот «вор в законе» ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства. На сегодняшний день правоохранительными органами России «Годжа» объявлен в межгосударственный розыск по ст. 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное обращение наркотиков). По оперативным данным, он является лидером организованной преступной группы, специализирующейся на похищении людей с целью получения выкупа, и контролирует поставки тяжелых наркотиков из Европы на территорию России.

Установлено, что «Годжа», скрываясь на территории Украины, пытался активно влиять на криминогенные процессы в преступной среде, в частности, принимал участие в «воровских сходках», а также пытался назначать так называемых «смотрящих» в крупных городах и местах лишения свободы.

В дальнейшем оперативники выяснили, что «Годжа» является «близкой связью» одного из самых влиятельных кавказских «воров в законе» по кличке «Ровшан Ленкоранский», который в декабре 2009 года был экстрадирован из Украины в Республику Азербайджан с запрещением въезда на территорию Украины сроком на 5 лет.

Задержанного проверяют на причастность к совершению преступлений на территории Украины. Также решается вопрос о его экстрадиции в Россию.