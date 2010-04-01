В Украине началась призывная кампания

Сегодня, 1 апреля, в Украине стартовала призывная кампания “Весна - 2010”, в ходе которой на срочную воинскую службу призовут 26 тыс. человек.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в соответствии с приказом министра обороны, в апреле-мае предусматривается уволить в запас из рядов Вооруженных сил Украины солдат и матросов, сержантов и старшин, призванных в апреле-мае 2009 года, а также матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого обеспечения Военно-Морских сил, призванных в октябре-ноябре 2008 года.

В апреле-мае 2010 года на срочную воинскую службу будут призываться граждане Украины мужского пола 1985-1992 годов рождения, которым ко дню отправки в воинские части исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу или утратили его.

Всего планируется призвать 26 тыс. человек, что на 450 человек меньше, чем осенью прошлого года. Из них в ряды Вооруженных сил Украины будут призваны 20 тыс. человек, что на 500 человек больше, чем во время прошлогодней осенней призывной кампании, во Внутренние войска МВД Украины – 5 тыс. 100 человек и Государственную специальную службу транспорта - 900 человек.

Проведение призывной кампании “Весна-2010” будут обеспечивать 24 областные, Киевская городская и Крымская Республиканская призывные комиссии.

Решением правительства на организованное проведение весенней призывной кампании 2010 года из государственного бюджета будет выделено 1 млн. 677 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявил, что в государстве будет сохраняться смешанная форма комплектования Вооруженных сил Украины, то есть по призыву на срочную воинскую службу и на профессиональных контрактных принципах.

Переход к профессиональной контрактной армии будет обеспечен с 2011 года и продлится, по оптимистичным оценкам руководства Минобороны, по меньшей мере пять лет.