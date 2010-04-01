Украинский Ан-148 сегодня впервые прилетит в Москву

Авиакомпания "Аэросвит" открывает полеты из Киева в аэропорт "Внуково", в четверг Ан-148 украинской сборки впервые прилетит в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Украинский аэрокосмический портал.

Накануне "Аэросвит" уже объявила о начале выполнения регулярных рейсов из аэропорта "Внуково" на самолетах Boeing -737, Embraer-145 и Embraer-195. В среду было принято дополнительное решение поставить на это направление еще и Ан-148.

Для обеспечения технического обслуживания лайнера на каждом рейсе будет летать техник авиакомпании "Аэросвит".

В ближайшее время, кроме ежедневной частоты, по пятницам из "Внуково" планируется ввести второй дополнительный рейс.