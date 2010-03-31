Украинцы на судне Atlantic Project нуждаются в немедленной помощи

Судно Atlantic Project с украинским экипажем находится в аварийном состоянии у берегов Индии и требует немедленной помощи.

Об этом сообщает интернет-издание «Морской бюллетень-Совфрахт».

По информации издания, виновник аварийного состояния судна и бедственного положения экипажа – капитан порта Кочин, Индия. Судно с грузом удобрений следовало из Китая на Шри-Ланка и зашло в порт Кочин для бункеровки и заправки топливом 26 марта. Между судовладельцем и грузополучателем, компанией Natural Environmental Protection Group Ltd, возник спор, дело дошло до арбитражного суда. Грузополучатель требовал арестовать судно в Шри-Ланка, однако суд в Лондоне запретил арест, признав его, по обстоятельствам спора, незаконным. Таким образом, капитан порта Кочин, узнав о разногласиях, отказывается пустить судно в порт либо отправить к нему бункеровочную баржу с топливом.

Судно стоит в 13 милях от порта, то есть в международных водах. С утра сегодняшнего дня на судне отключены все механизмы, кроме аварийного дизель-генератора - кондиционеры, холодильники, не работают душевые. Трое человек из состава экипажа требуют медицинской помощи и скорейшего возвращения домой, одному необходима операция, его поддерживают с помощью антибиотиков – на судне нет врача. Экипаж 21 человек, все граждане Украины.