Доллар на межбанке сегодня топтался на месте

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9180/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9210/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9240.

Рублевый рынок открылся котировками – 0,2684/88, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2686/87. К закрытию цены повысились 0,2687/88. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4600 (+0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3422/24, а к 14:30 понизились 1,3477/79. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6260/10,6415, к 12:00 цены ушли вверх 10,6515/10,6595. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего максимума 10,6715/10,6810.