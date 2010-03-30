Во время терактов в московском метро погиб житель Севастополя
17:59, 30 марта 2010Общество
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Данные МЧС России
Во время терактов в московском метро 29 марта погиб житель Севастополя Виктор Гинькут, 1967 года рождения.
Его фамилия значится в списках погибших во время терактов, размещенных на сайте Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций России.
В графе “место регистрации” указан город Севастополь.
Тело В.Гинькута находится в морге №2.
Как сообщал УНИАН, 29 марта в московском метрополитене произошли взрывы на станциях “Лубянка” и “Парк культуры”. Вследствие взрывов погибли 39 человек.
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