Посол предлагает привлечь в Крым венгерских туристов

Посол Венгерской Республики Андраш БАРШОНЬ предлагает ввести прямой авиарейс Симферополь-Будапешт для привлечения в Крым венгерских туристов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, об этом посол заявил в ходе встречи с главой крымского парламента Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ в Симферополе.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества. В частности, глава крымского парламента подчеркнул, что финансовый кризис и отношение прежнего руководства страны к сотрудничеству с Венгрией привели к тому, что товарооборот между странами снизился, негативные тенденции проявились и в отношениях с регионами Украины, в частности, с Крымом.

А.БАРШОНЬ напомнил, что в былые годы была заложена хорошая основа для сотрудничества, и нужно приложить совместные усилия, чтобы возродить прежние связи. По мнению посла, уже отмечено некоторое оживление в сфере бизнеса, поскольку предприниматели чутко отреагировали на политические перемены в Украине.

Еще одним шагом для налаживания контактов станет визит в Украину и в Крым делегации экспертов Вышеградской четверки (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша), которая призвана определить конкретные сферы для возможного сотрудничества.

Посол также считает, что быстрее всего можно возродить контакты в сфере туризма. "У Крыма фантастические возможности и их надо использовать", - подчеркнул он.

А.БАРШОНЬ предлагает ввести прямой авиарейс Симферополь-Будапешт, чтобы привлечь венгерских туристов. Кроме того, по его мнению, необходимо придать новый импульс побратимским связям, образцом которых были отношения между Симферополем и Кечкеметом.

А.БАРШОНЬ предложил В.КОНСТАНТИНОВУ посетить Венгрию для налаживания взаимовыгодных контактов.