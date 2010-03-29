В Кривом Роге на крыше ресторана произошел взрыв

В Кривом Роге 28 марта после двух часов ночи на крыше хозяйственного двора ресторана «Киевлянка» произошел взрыв. Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

Двор площадью 140 кв. м огражден металлическим и бетонным забором, крыша сделана из алюминиевого профнастила размером 3х4 м.

В результате взрыва повреждена крыша хозяйственного двора, два металлопластиковых окна двухэтажного здания ресторана и лобовое стекло автомобиля, стоявшего поблизости.

Ресторан «Киевлянка» не работал, пострадавших нет. Размер убытков устанавливается.

По предварительному заключению специалистов преступление было совершено неизвестным лицом с использованием безоболочного взрывного устройства, тротиловый эквивалент которого составляет около 200 г.

Следственным отделом Дзержинского райотдела милиции Криворожского городского управления возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 1 Уголовного кодекса Украины («хулиганство»). Принимаются меры по выяснению обстоятельств совершения преступления, установлению и задержанию злоумышленника.