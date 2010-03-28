Два взрыва газа произошли в частных домах

Вчера утром на окраине Днепропетровска в частном жилом доме произошел взрыв газа без последующего горения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В результате взрыва пострадал хозяин дома, который в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.

Взрывной волной разрушено помещение кухни, частично разрушена несущая внешняя стена, деформированы внутренние перегородки и внешние несущие стены. Предварительная причина взрыва – несанкционированное вмешательство в систему газоснабжения.

В тот же день около 16.30 взрыв газа произошел также в частном доме в г. Боярка Киевской области.

Жертв и пострадавших нет. В результате взрыва частично уничтожены несущие стены, перекрытия и крыша дома. Причина взрыва устанавливается.