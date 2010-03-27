Милиция возбудила уголовное дело по факту попытки подрыва клуба "Бинго"

Столичная милиция возбудила уголовное дело по факту попытки подрыва ночного клуба "Бинго", в котором вчера было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, дело возбуждено по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в 8.22, по линии 102 от охранника клуба “Бинго” поступило сообщение о том, что он обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство.

Как сказал милиции охранник, он увидел пакет от кефира, но когда немного приподнял его, то обнаружил на нем электронное устройство и какие-то провода.

Взрывотехники прибыли по указанному адресу быстро, и при помощи так называемой водной пушки обезвредили неизвестный предмет, когда на электронном таймере, прикрепленном к пакету, до взрыва оставалось восемь минут.

В то же время во время ликвидации взрывного устройства при небольшом взрыве были повреждены две стеклянные витрины.

По предварительным данным, вес неизвестного взрывчатого вещества, находившегося в пакете, составлял около одного килограмма, что отвечает приблизительно 100 граммам тротила.