В Харькове снова горел рынок «Барабашово» (фото)

Сегодня в Харькове горел торговый центр «Барабашово».

Как сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН, сигнал о возгорании в торговом центре поступил в 9.12.

На момент прибытия пожарных горело 6-8 павильонов, расположенных близ административного корпуса ТЦ. Огнем было охвачено около 150 квадратных метров помещений.

На месте происшествия работали 7 автоцистерн и один спецавтомобиль.

«Пожарные не дали сильно распространиться огню, в 9.32 пожар был локализован», - сообщил И.ЛУПАНДИН.

Причины возникновения пожара пока неизвестны, размеры ущерба будут установлены позже, сказал он.

Как сообщал УНИАН, это уже четвертый пожар в ТЦ «Барабашово» за последние два года.

Один из пожаров, ущерб от которого составлял около 50 млн. грн., произошел в апреле 2008 года, другой – в августе 2008 года, еще один пожар произошел в мае 2009 года.