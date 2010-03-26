Страны еврозоны согласовали механизм помощи Греции

Лидеры стран-членов еврозоны согласовали механизм помощи Греции, предложенный Францией и Германией.

Об этом сообщает Интернет-издание “EUobserver”.

Согласно с достигнутым решением, страны-члены зоны евро сформируют пакет финансовой помощи, который будет дополнять помощь Греции от Международного валютного фонда (МВФ).

По информации дипломатов, общая сумма помощи для Греции может составить 22 млрд. евро.

Вместе с тем, механизм помощи останется теоретически возможным для всех 16 стран-членов зоны евро, в случае необходимости и при единодушной поддержке всех стран-членов еврозоны. Предусматривается, что помощь будет оказываться на жестких условиях и базироваться на оценке Европейской комиссии и Европейского центрального банка.

Предусматривается также, что механизм станет последней возможной помощью, что отвечает требованиям канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, которая ранее заявляла, что должна получить аргументы для убеждения своих сограждан накануне местных выборов о том, что помощь Греции также и в их интересах.

Не смотря на то, что взносы в фонд предоставления помощи Греции предусматриваются на добровольной основе, авторы решения ожидают, что страны-члены зоны евро будут принимать участие в финансировании в соответствии с их ВВП.

План также предусматривает большую экономическую координацию в ЕС в будущем и содействие тому, чтобы Европейский Совет играл в этом большую роль.

“Мы считаем, что Европейский Совет должен был бы стать экономическим правительством ЕС, и мы предлагаем усилить его роль в экономическом надзоре”, - написано в документе.

Как сообщал УНИАН, Греция завершила 2009 год с дефицитом бюджета в 12,7% ВВП. В середине января 2010 года Греция предложила план сокращения дефицита бюджета, который, в частности, предусматривает сокращение дефицита в 2010 году на 4% ВВП. Этот план был утвержден Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС 16 февраля 2010 года.

Вместе с тем уже в ближайшие месяцы Греция должна уплатить десятки миллиардов евро в погашение своего долга, который по итогам 2009-го года составлял 300 млрд. евро.

МВФ никогда не привлекался для помощи странам-членам зоны евро с момента введения европейской валюты.