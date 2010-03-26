Киевгорстрой планирует ввести в эксплуатацию 22 жилых дома

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует в этом году ввести в эксплуатацию 22 жилых дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

«Мы собираемся точно построить 22 жилых дома. 250 тыс. кв. м – это тот минимум, который мы беремся ввести в строй в этом году. 361 тыс. кв. м – это тот максимум, к которому мы будем стремиться», – сказал он.

Такая разница между планируемыми показателями вызвана тем, что в последний включена региональная программа строительства жилья.

«Если рынок будет работать в том режиме, который мы сегодня наблюдаем, то минимум мы обеспечим. Если рынок будет активно раскрываться, то есть будет расти спрос, то мы выбросим новые объекты, которые будут строиться и сдаваться в этом году», – уточнил президент «Киевгорстроя».

При этом В.МОЖАР сообщил, что холдинг планирует в этом году увеличить задельную программу на 25%. Он уточнил, что задельная программа включает пять объектов, строительство которых компания начала в Киеве.

В.МОЖАР также отметил, что «Киевгорстрой» работает над тем, чтобы удержать стоимость жилья на существующем уровне. «Последние год-два мы работаем над тем, чтобы цена нашего предложения на рынке жилья не увеличивалась, ведем активную работу по сдерживанию роста цен. Мы все сделаем для того, чтобы цены остались стабильными», – сказал он.

При этом В.МОЖАР добавил, что если будет меняться рынок стройматериалов, будет расти стоимость металла, появится необходимость в изменении уровня заработной платы, то компания будет корректировать свои ценовые предложения.

«Я прогнозирую оживление рынка (рост объема продаж – УНИАН) в этом году на 50% и, соответственно, рост цены на 5-7% к показателям прошлого года», – сказал он.

По данным президента холдинга, сегодня объем продаж компании составляет 100 квартир в месяц, что соответствует объему продаж в докризисный период.