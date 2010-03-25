Винский боится, что ФГИУ с Укртелекомом может продешевить

«Укртелеком» полностью готов к приватизации, а цена продажи этой компании на аукционе должна стартовать с 18 млрд. грн.

Об этом сказал глава партии «Народная власть», экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский, комментируя заявление и.о. председателя Фонда госимущества А.Рябченко о намерении выставить в этом году на продажу контрольный пакет акций ОАО "Укртелеком" за 7 млрд. грн.

«Стартовая цена при приватизации «Укртелекома» должна быть не ниже 18 млрд. грн.», - заявил И.Винский.

По словам И.Винского, при продаже «Укртелекома» обязательно нужно учитывать, что устаревшую техническую базу компании смогут обновить только соответствующие специалисты.

У «Укртелекома» есть земля, есть помещения, есть много материальных активов, но техническую базу нужно обновлять», - сказал И.Винский.

Поэтому, считает экс-министр, «следует предпочесть западную или японскую передовую телекоммуникационную компанию, которая является профильной, специализируется на этом виде услуг и сможет соответствующим образом реструктуризировать «Укртелеком» и внедрить новые технологии».

Политик подчеркнул, что «Укртелеком» уже больше полутора лет готов к приватизации и все необходимые процедурные моменты решены.

«До сих пор для приватизации «Укртелекома» недоставало лишь политической воли. Делать это нужно безотлагательно, потому что чем дольше будет задержка с приватизацией, тем меньше будет цена, тем больше будут убытки и тем больше будут проблемы у этой организации», - подчеркнул И.Винский.