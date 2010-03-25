Китай даст Белоруссии 1 млрд. долларов

Китай предоставит Белоруссии кредит в размере 1 млрд долл. на льготных условиях. Об этом объявил заместитель председателя КНР Си Цзиньпин на переговорах в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Reuters.

Заместитель китайского лидера отметил, что двум странам необходимо нарастить сотрудничество в военно-технической и научной областях.