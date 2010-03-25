Китай даст Белоруссии 1 млрд. долларов
05:31, 25 марта 2010Общество
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На льготных условиях
Китай предоставит Белоруссии кредит в размере 1 млрд долл. на льготных условиях. Об этом объявил заместитель председателя КНР Си Цзиньпин на переговорах в Минске с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает Reuters.
Заместитель китайского лидера отметил, что двум странам необходимо нарастить сотрудничество в военно-технической и научной областях.
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